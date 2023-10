Rechaza líder de Catem hablar sobre denuncia

El líder en Nuevo León de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Gerardo Israel Gómez, rechazó hablar sobre la denuncia interpuesta en su contra por presuntamente propiciar la muerte de su madre.

INFO7 publicó este lunes como el sindicalista coordinó que María Luisa Méndez Gómez fuera sometida a una riesgosa e innecesaria operación para después dejarla en una casa de retiro sin alimento, agua, ni medicamentos, según denunció su hermano.

Ante las acciones legales por la supuesta negligencia contra la mujer de la tercera edad, el líder de la Catem presumió en videos su cercanía con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Al respecto, Gómez rechazó emitir una postura ante una solicitud realizada por INFO7 este martes, pues, dijo, no piensa dedicarle tiempo al tema.

“No me quiero ni desgastar en eso, la verdad se lo agradezco, muy amable, están haciendo su trabajo, pero no me voy a desgastar en ese tema que no tiene sentido.

“No quisiera darle réplica, no quisiera ni darle juego a eso, pero les agradezco mucho la llamada”, dijo el denunciado.

Diego Gómez, hermano del sindicalista, interpuso una denuncia por los hechos desde el pasado 3 de septiembre, y además incluyó en la querella al doctor Wilmer Cardona Armendáriz, presunto cómplice.

Será este jueves cuando el denunciante acuda ante la Fiscalía General de Justicia para pedir que tomen en cuenta las evidencias del caso, y que se investigue con celeridad.