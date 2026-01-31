Rechaza Guadalupe ampliar venta de alcohol por el Mundial

Para dar cumplimiento a esta disposición, elementos de Seguridad Pública realizarán operativos constantes, para evitar disturbios durante los juegos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el objetivo de garantizar una convivencia pacífica durante la próxima Copa del Mundo, la cual tendrá a Guadalupe como sede oficiaol, el alcalde Héctor García anunció que el municipio mantendrá una vigilancia estricta sobre la venta y consumo de alcohol, descartando cualquier tipo de prórroga o tolerancia especial durante el evento deportivo.

A diferencia de otras sedes que suelen flexibilizar sus normativas ante eventos masivos, García fue enfático: no habrá ampliación de horarios para la venta de bebidas embriagantes, ni se permitirá su consumo en las calles.

La paz ciudadana en prioridad

El edil señaló que la relevancia de Guadalupe como ciudad sede exige un comportamiento ejemplar por parte de los ciudadanos y visitantes. Para la administración actual, el éxito de la justa mundialista no se medirá solo en la derrama económica, sino en el saldo blanco.

“La Copa FIFA es una oportunidad histórica para Guadalupe y el mayor éxito será no tener violencia al término de los encuentros de futbol”, subrayó el munícipe.

Vigilancia activa y exhortos

Para dar cumplimiento a esta disposición, elementos de Seguridad Pública realizarán operativos constantes. El alcalde detalló el protocolo que seguirán los uniformados al detectar infractores:

Detección: Se identificará a personas consumiendo alcohol en plazas, banquetas o zonas aledañas a los recintos.

Exhorto: Se invitará de manera inmediata a la persona a cesar el consumo o trasladarse al interior de establecimientos autorizados.

Cumplimiento de horarios: Los negocios deberán cerrar sus barras y ventas en los tiempos que ya establece la ley vigente, sin excepciones por días de partido.

Héctor García concluyó reiterando que la ciudad merece vivir esta "fiesta trascendente del balompié" en un ambiente de orden y armonía, posicionando a Guadalupe como un destino seguro para la afición internacional.

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Nuevo León?