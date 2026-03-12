Rechaza Fiscalía fabricar carpetas tras señalamientos de diputado

Glen Villarreal acusó a la Fiscalía de presuntamente fabricar carpetas de investigación en su contra durante su etapa como vocero de Movimiento Ciudadano

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, rechazó los señalamientos del diputado local de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal Zambrano, quien acusó a la Fiscalía de presuntamente fabricar carpetas de investigación en su contra durante su etapa como vocero del partido.

El legislador emecista aseguró recientemente que durante ese periodo le fueron abiertas hasta 21 carpetas de investigación, las cuales, afirmó, habrían sido creadas con fines de persecución política.

Al ser cuestionado sobre estas declaraciones, el fiscal indicó que escuchó la postura del diputado, pero consideró que los señalamientos estarían relacionados con actuaciones de administraciones pasadas.

“Escuché, oí la nota del diputado Glen, respetos para él. Yo creo que se refiere a actuaciones pasadas”, señaló el titular de la Fiscalía.

Las declaraciones del legislador se dieron durante un posicionamiento en el Congreso del Estado de Nuevo León, donde presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que autoridades federales investiguen los métodos utilizados por la Fiscalía estatal en la integración de denuncias.

El pronunciamiento ocurre además en medio de la discusión pública sobre presuntos señalamientos de uso faccioso de la institución contra actores políticos, tema que ha sido mencionado recientemente en relación con el senador de Morena, Waldo Fernández.

Ante esto, el fiscal reiteró que la Fiscalía actúa conforme a las denuncias que se presentan y a los procesos legales establecidos, por lo que negó que las investigaciones respondan a motivaciones políticas.