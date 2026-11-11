Rechaza diputado independiente a nueva 'superbancada'

En su escrito, se expuso que desde el 13 de octubre se constituyó su fracción independiente y por tal motivo no puede haber una segunda

Rodrigo Montemayor, legislador de la fracción Independiente 4T Abierta, rechazó la creación del grupo de legislativo "Recuperemos Nuevo León”, integrado por 17 legisladores del PRI y PAN, al asegurar que no fue consultado para hacer tal acto.

Mediante un escrito entregado en la Oficialía de Partes y posteriormente en una rueda de prensa, el diputado cuestionó que se le quiera cambiar el nombre a su fracción independiente y le quieran imponer como coordinadora a Lorena de la Garza y adelantó que acudirá a los tribunales para que resuelva el asunto.

“Ayer, en plena sesión, 17 diputados del PRI y del PAN se metieron al Grupo Legislativo de Diputados Independientes que constituí y coordino. Le intentan cambiar el nombre y nombrar a otra coordinadora. Nadie me buscó antes y no firmé nada”, expresó. “El Congreso de Nuevo León esta secuestrado por dos facciones. Una, el PRIAN con sus multiples trucos legales para controlar el presupuesto de egresos de NL y otra, el Movimiento Ciudadano que busca blindar al gobernador del juicio político y de ser investigado”.

Montemayor cuestiona la conformación del grupo independiente

En su escrito, Montemayor expone que desde el 13 de octubre se constituyó su fracción independiente y por tal motivo no puede haber una segunda.

“No son independientes”, manifestó, “son diputados independientes aquellos que dejen de pertenecer al partido político que los postuló y se declaren independientes” “Los de un mismo partido en ningún caso pueden constituir uno o más Grupos Legislativos separados. Y para crear un grupo es “requisito esencial” que lo integren diputados de igual afiliación partidista o independientes. Ellos mismos lo dijeron ayer: dejan su bancada, no su partido. Quien deja su grupo sin integrarse a otro es considerado diputado sin partido”.

El lunes, de manera inesperada y ante la posibilidad de que Movimiento Ciudadano tomará la mayoría en el Congreso del Estado, diputados que integraban la bancada del PAN y del PRI, conformaron un nuevo grupo independiente llamado “Recuperemos Nuevo León”.

Esta nueva bancada estará encabezada por la legisladora Lorena de la Garza, quien coordinará los trabajos.

Panistas defienden la conformación de la nueva bancada

Por separado, Carlos de la Fuente, líder de la fracción panista, alegó que el Congreso es una institución colegiada en donde con votos lograron que De La Garza encabezara la coordinación Independiente.

“Hoy la bancada tiene 18 integrantes”, afirmó, “en ningún lado se manifestó que son dos grupos”. “Aquí es un colegiado, nadie manda, nadie tiene el mandato, aquí se controla con votos y el que no tenga los votos tendrá los temas a favor”.

El legislador del PAN precisó que cada legislador seguirá recibiendo los recursos públicos de gestoría de manera individual y que los empleados que estén adscrito a la nómina del Congreso podrán trabajar con cualquier grupo y también los diputados podrán mantener el personal que ya trabaja con ellos.