Recaudan 10 toneladas de ayuda para damnificados en Veracruz

La secretaria Martha Herrera agradeció el apoyo brindado por los ciudadanos para recaudar estos víveres en beneficio a los afectados por las intensas lluvias

La Secretaría de Igualdad e Inclusión recolectó 10 toneladas de ayuda humanitaria a través de los puntos de acopio instalados en Centros Comunitarios.

La titular de la dependencia agradeció el apoyo de la ciudadanía para ayudar a las personas de las zonas afectadas tras las inundaciones registradas en cinco entidades del país.

Entre los productos que se pueden donar se encuentran:



•⁠ ⁠Lata de sardina de 425 gramos

•⁠ ⁠Lata de atún en aceite o agua de 140 gramos

•⁠ ⁠Lata de ensalada de verduras de 220 gramos

•⁠ Lata de fruta en almíbar de 800 gramos

•⁠ ⁠Latas de frijoles enteros o refritos de 400 gramos

•⁠ ⁠Paquete de tenedores desechables (25 piezas)

•⁠ ⁠Gel antibacterial de 300 mililitros

•⁠ ⁠Papel higiénico

•⁠ ⁠Toallas sanitarias

•⁠ ⁠Shampoo

•⁠ ⁠Desodorante para mujer y hombre

•⁠ ⁠Pasta de dientes y cepillo dental

•⁠ ⁠Agua embotellada

El banderazo de salida de las primeras cuatro toneladas de ayuda fue encabezada por la secretaria Herrera, en compañía de la encargada administrativa y de vinculación institucional de Zihuakali; Dulce Alejandre Mora, subsecretaria de Protección Social y Oportunidades, y Ricardo Hernández, representante de la comunidad de Chahuatlán, Veracruz en Nuevo León.

Los donativos se reciben en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, en los Centros Comunitarios de la dependencia, así como en la Torre Administrativa, Pabellón Ciudadano y el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey.