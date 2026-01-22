Recauda Monterrey cifra histórica con impuesto predial

El secretario de Finanzas y Tesorero municipal, Antonio Martínez Beltrán, informó que durante los primeros 21 días de enero se ha registrado afluencia récord

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En el marco de la primera sesión ordinaria de Cabildo de 2026, el Gobierno de Monterrey reportó cifras históricas en la recaudación del Impuesto Predial y aprobó un emotivo homenaje para una de las figuras más emblemáticas de la comunicación en el estado.

Ciudadanía responde pese a actualización de valores

El secretario de Finanzas y Tesorero municipal, Antonio Martínez Beltrán, informó que durante los primeros 21 días de enero se ha registrado una afluencia récord de contribuyentes. Lo anterior ocurre tras la entrada en vigor de la actualización de este impuesto, la cual fue autorizada por el Congreso Estatal en 2024 y publicada en 2025.

A pesar de los ajustes, la confianza ciudadana se reflejó en las siguientes cifras:

Asistencia presencial: Un incremento del 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Pagos en línea: Un crecimiento del 15% , consolidando la digitalización de trámites.

Recaudación total: Se han ingresado $714 millones de pesos hasta la fecha.

Martínez Beltrán enfatizó que estos recursos están destinados al "programa de infraestructura y equipamiento más grande en la historia del municipio". Asimismo, recordó que se mantienen vigentes los subsidios para ciudadanos cumplidos, tarifas especiales para sectores vulnerables e incentivos adicionales por pago vía internet.