Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Recatan a hombre ante lluvias en el Río Santa Catarina

Por: Julieta Guevara

20 Agosto 2025, 11:43

05

05

Compartir

Los brigadistas visualizaron a un hombre en situación de calle dentro del lecho del río Santa Catarina, el cual ha llegado hasta el 10por ciento de su capacidad

Las lluvias de ligeras a moderadas acompañadas de tormenta eléctrica registradas este miércoles en la zona metropolitana de Monterrey movilizaron a elementos de Protección Civil del Estado, quienes realizaron recorridos preventivos en puntos de riesgo.

Durante uno de estos operativos, los brigadistas visualizaron a un hombre en situación de calle dentro del lecho del río Santa Catarina, el cual ha llegado hasta el 10por ciento de su capacidad, a la altura de la avenida Gonzalitos. Por la posibilidad de que los escurrimientos lo arrastraran y pusieran en peligro su vida, los elementos se acercaron para convencerlo de abandonar el lugar.

Tras varios minutos de diálogo, dos elementos lograron convencer al hombre y lo retiraron de la zona de riesgo, con el objetivo de salvaguardar su integridad ante las crecientes por las precipitaciones.

Comentarios