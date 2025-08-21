Recatan a hombre ante lluvias en el Río Santa Catarina

Los brigadistas visualizaron a un hombre en situación de calle dentro del lecho del río Santa Catarina, el cual ha llegado hasta el 10por ciento de su capacidad

Las lluvias de ligeras a moderadas acompañadas de tormenta eléctrica registradas este miércoles en la zona metropolitana de Monterrey movilizaron a elementos de Protección Civil del Estado, quienes realizaron recorridos preventivos en puntos de riesgo. Durante uno de estos operativos, los brigadistas visualizaron a un hombre en situación de calle dentro del lecho del río Santa Catarina, el cual ha llegado hasta el 10por ciento de su capacidad, a la altura de la avenida Gonzalitos. Por la posibilidad de que los escurrimientos lo arrastraran y pusieran en peligro su vida, los elementos se acercaron para convencerlo de abandonar el lugar. Tras varios minutos de diálogo, dos elementos lograron convencer al hombre y lo retiraron de la zona de riesgo, con el objetivo de salvaguardar su integridad ante las crecientes por las precipitaciones.