Recarpetea Escobedo calles de La Concordia afectadas por fugas

Por: Carlos Nava 07 Abril 2026, 21:17 Compartir

Apenas un año y medio después de que el municipio rehabilitó esta vía, la infraestructura se vio comprometida por problemas en la red de drenaje sanitario

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Tras una persistente fuga de aguas negras que afectó la movilidad y la salud de los vecinos en la colonia La Concordia, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, acudió a la Avenida Agualeguas para supervisar los trabajos de recarpeteo que el municipio ejecuta para resarcir los daños dejados por reparaciones de Agua y Drenaje (AyD). Apenas un año y medio después de que la administración municipal rehabilitara integralmente esta importante vía —en el tramo de Camino Real a Monterrey—, la infraestructura se vio comprometida por problemas en la red de drenaje sanitario, lo que obligó a una nueva intervención local. Colaboración ante la falta de recursos En una transmisión en vivo realizada desde el cruce de Agualeguas y Villaldama, Mijes explicó que, tras la reparación de la fuga por parte del personal estatal, el pavimento quedó dañado, representando un foco de insalubridad y un obstáculo peligroso para las familias y estudiantes de la zona. "No es justo que la gente esté con esta insalubridad y fugas de drenaje; el Municipio va a colaborar y trabajar en conjunto con Agua y Drenaje para bachear todos los lugares que sean reparados por ellos", afirmó el edil durante su recorrido.

El alcalde reveló que existe un acuerdo con el director de AyD para atender los reportes pendientes en la ciudad, bajo la condición de que el Municipio brinde el apoyo técnico para el recarpeteo, ya que la paraestatal no cuenta con los recursos suficientes para completar la obra civil tras las excavaciones.