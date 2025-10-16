Recapturan a reo que se fugó del Hospital Metropolitano

Fueron elementos de la Policía de San Nicolás quien logró ubicar al sospechoso tras el reporte de testigos de un hombre que pedía que le quitaran las esposas

Elementos de la Policía de San Nicolás recapturaron al reo que se fugó del Hospital Metropolitano de Guadalupe.

Los agentes municipales recibieron el reporte de testigos que señalaron que había un hombre con esposas pidiendo que se las quitaran

El sujeto, identificado como Reynaldo 'N', de 25 años de edad, fue detenido cuándo salió de un lote baldío en el cruce de Los Ángeles y Antiguo Camino a Apodaca, en la colonia Constituyentes de Querétaro, 6° sector.

Inicialmente, Reynaldo 'N', había sido detenido por presunto robo a casa habitación en la colonia Hacienda La Trinidad, en Guadalupe.

El detenido fue trasladado al Hospital Metropolitano para una revisión médica, pero aprovechó un descuido de los oficiales mientras se encontraba en el área de Rayos X para escapar del lugar.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los dos policías responsables de la custodia fueron turnados ante el Ministerio Público para determinar su grado de responsabilidad por el delito de evasión de reos, mientras se continúan las indagatorias sobre las circunstancias en que ocurrió la huida.