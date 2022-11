Rebaja Conagua nivel de presa La Boca, de forma 'artificial'

Conagua usó valor distinto a la hora de determinar, en el cálculo de septiembre, la capacidad total que se le atribuye a la presa, frente al usado en noviembre

Por: Rosalinda Tovar

Noviembre 22, 2022, 10:34

Aunque la presa La Boca de Nuevo León, en los últimos dos meses, sí bajó su nivel en un millón de metros cúbicos (Mm³) que representan el 3% de su capacidad, Conagua reportó una reducción mucho mayor, de 12 puntos porcentuales.



Este “error” se debe a que la Conagua usó un valor distinto a la hora de determinar, en el cálculo de septiembre, la capacidad total que se le atribuye a la presa, frente al valor utilizado en noviembre.



En septiembre, la dependencia federal usó el valor de 35 Mm³ como capacidad máxima de La Boca, mientras que en noviembre hizo sus cálculos con un valor de 39.5 Mm³, o sea, partiendo de una base de que la presa es en realidad más grande.



Así, según se lee en los reportes de Conagua, la presa La Boca pasó de tener un llenado de 79% en septiembre, a uno de sólo 67% ahora en noviembre, pero en realidad esa disminución es inexacta, pues los cálculos se realizaron con una capacidad de llenado distinta.



En septiembre, la Conagua reportaba un llenado de 27.73 Mm³ de la presa la Boca, que para una capacidad de 35 Mm³ significaba que la presa estaba al 80 por ciento. Para noviembre, se reportaba un llenado de 26.70 Mm³, o sea, sólo 1 millón de metros cúbicos menos que en septiembre, y, sin embargo, la Conagua afirmaba que La Boca tuvo un “bajón” fuerte de 12 puntos porcentuales en su llenado.



En realidad, la disminución de agua en esos dos meses en La Boca representó sólo el 3%, y no el 12% que publicó Conagua.



El problema deriva en que históricamente se han manejado dos cifras sobre la capacidad máxima que tendría la presa La Boca, pero la última, que se utiliza desde 2012, es la de 39 Mm³, y no 35 Mm³.



Extrañamente, en septiembre pasado Conagua volvió a usar el valor de 35 Mm³, y para octubre corrigió y regresó al de 39.5 Mm³.



Por lo tanto, si todo se calculara con la cifra de capacidad máxima de 39 Mm³, que parece ser el dato correcto, en septiembre la presa habría llegado al 70% de llenado —y no al 80%— y al pasar al llenado actual de 67%, la reducción sería sólo de tres puntos porcentuales.



Aunque se intentó buscar a la Conagua para aclarar el cambio en la capacidad total de almacenamiento de la presa La Boca, por ser ayer día de asueto, no se obtuvo respuesta.



Antes del 2012, los registros históricos indican que la capacidad de llenado de la presa La Boca se manejaba en 35 millones de metros cúbicos. Pero después del 2012, la capacidad de almacenamiento que señala Conagua en La Boca es de 39.5 Mm³.

Este lunes, INFO7 dio a conocer que a más de dos meses que se presentaron a principios de septiembre en la ciudad, el nivel de agua que dejaron en las tres presas estatales sumadas, sigue casi igual, incluso un poco más arriba. Pues la presa Cerro Prieto llegó el pasado 17 de septiembre al 15% de su capacidad al acumular 44.78 millones de metros cúbicos (Mm³) de los 300 Mm³ que le caben; hoy en día subió al 19%, pues tiene 57.80 Mm³.



El Cuchillo, que hace dos meses tenía 748.28 Mm³ que son el 66% de su llenado y ahora está al 67% con 758 Mm³. Mientras que La Boca, es la única que bajó, pues tenía 27.69 Mm³ que son el 70% y ahora tiene 26.70 Mm³ que es el 67% de su llenado.

