Reavivan denuncias de discriminación en antros de San Pedro

Usuarios señalan presuntos casos de segregación por tono de piel y apariencia en establecimientos, mientras audios atribuidos a dos antros circulan en redes

El debate por presuntos actos de discriminación en establecimientos de San Pedro, como algunos antros, está volviendo con fuerza.

Desde hace años, esa discusión había dejado de ser protagónica en la conversación pública, pero ahora se está reavivando porque los mismos ciudadanos denuncian que han sido o conocen personas a las que se les ha segregado por motivos como el color de piel.

La discriminación por color de piel, apariencia física o preferencia sexual está prohibida por la ley, es decir, es un delito.

En los comentarios de las publicaciones de antros y reseñas de los lugares, los usuarios están denunciando que ellos han sido víctimas o han visto cómo algunos sitios “te humillan” por el color de piel.

¿Por qué volvió el debate sobre discriminación en antros?

La discusión tomó fuerza a raíz de un audio que circuló en redes sociales y el cual incluso podría ser fabricado, en el cual un supuesto relacionista público del antro de lujo y de moda llamado “Strana”, ubicado en calle Río Caura, número 350, de la colonia Del Valle, de San Pedro, le dice a un cliente que si va acompañado de alguien de piel “morena o negra”, esta no podrá ingresar al lugar.

Otro audio de las mismas características atribuido al antro Café Drama, ubicado en la calle Roble, frente a Arboleda, hace referencia a que para entrar las personas tienen que ser “gente bonita” y “calificar”, presuntamente haciendo referencia al color de piel.

Pero independientemente de los audios, en las reseñas que clientes hacen de antros como, por ejemplo, “Strana”, se hace referencia a la segregación.

Hace un año, mucho antes de que se difundieran estos audios, un usuario que se identificó como Calypso denunció la discriminación.

“Si eres de color o simplemente mexicano, olvídate de entrar, punto, escuché que eran selectivos, y no dejaban entrar extranjeros, pero cuando fui con mis amigos, específicamente no dejaron entrar a la gente morena, negra ni asiática”.

“Mis amigos blancos recibieron el pase, pero a todos los demás los relegaron, así que lo desaconsejo rotundamente, no deberíamos gastar dinero en un lugar que promueve la discriminación”, indicó Calypso.

¿Qué denuncian los clientes de Strana en sus reseñas?

También hace un año, una usuaria llamada Fátima Mendoza acusó de clasismo a los “cadeneros”.

“Muy mala experiencia, el cadenero ´Cruz´ súper clasista y no dejaba pasar a nadie más que a la gente que él creía ´bien´”, indicó.

Otro usuario llamado Miguel Salazar indicó que en “Strana”, el “cadenero” aplica su criterio para decidir quién pasa y quién no.

“Yo entré sin problemas, pero que exista este tipo de clasistas y racistas en el municipio que existe más caro de Latinoamérica es nefasto”, indicó Salazar.

En las reseñas de Café Drama también hay opiniones de ese tipo, según quejas de usuarios como Daniel Campos.

“El lugar donde más clasismo hay, si buscas un lugar donde pasarla bien con amigos o parejas, este no lo es”, señaló.

¿Qué dice el mensaje atribuido a Strana?

En los audios compartidos en redes sociales, el presunto empleado advierte que el acceso de los sábados está reservado exclusivamente para personas de piel blanca, justificándolo con el supuesto perfil socioeconómico del público de ese día.

“En sábado no entran personas que no sean personas blancas y en viernes sí se puede. En sábado entra gente más poderosa económicamente y más difícil de tratar, más especial”.

“Ojo, no es lo mismo moreno a bronceado, bronceado sí se puede… pero siento ya una piel más oscura no creo que puedan ingresar”, se puede escuchar en el audio que se viralizó en redes sociales.

En el presunto mensaje se dice que se incurre en políticas discriminatorias, pero se justifica que la instrucción proviene directamente de la empresa.

“Esta pregunta la hago por protocolo, no porque me interesa saber, ¿en tu grupo de amigos hay alguna persona mujer u hombre que sea de piel morena o negra? porque si es así no creo que pase hoy”, cuestionó.

“Siéndote muy sincero, sé que suena muy mal, muy racista, porque sí lo es, muy racista de parte de la empresa, pero así son las cosas aquí en Strana”.

El audio que empezó a circular en redes sociales, atribuido a un supuesto relacionista público del antro Strana, menciona que hay una paleta de colores de tonos de piel; sin embargo, no se ha confirmado que realmente sea un trabajador de ese lugar quien lo grabó.

¿Qué se señala sobre el acceso a Café Drama?

A la par de este caso, se reportó otro en Café Drama, donde la asignación de mesas y el acceso estarían condicionados a una evaluación de la apariencia física de los asistentes.

Según la información que se viralizó, la disponibilidad de espacios y reservaciones está sujeta a que los clientes cumplan ciertos estándares estéticos impuestos por la administración.

“La gente que lleves califique, yo no tengo nada que ver con cadena. Si la gente no califica, yo no puedo ir a meter gente, tiene que ser gente bonita, entonces yo con todo el gusto del mundo paso tu reservación”, expone el audio atribuido al personal de relaciones públicas del establecimiento.

¿Qué dice la ley de Nuevo León sobre la discriminación?

Las conductas descritas encajan dentro de las sanciones que contempla la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León.

La fracción XXXI del artículo 7 de la normativa establece expresamente que se considera discriminación el “restringir el acceso a cualquier lugar por la apariencia de las personas”.

También la fracción XXXIX señala como práctica prohibida “incurrir en cualquier otro acto u omisión que tenga por objeto anular, impedir o menoscabar los derechos y libertades, la igualdad de oportunidades y de trato de las personas, así como atentar contra su dignidad”.

Además, el trato diferenciado por el tono de piel viola los principios de distinción por origen étnico, color de piel o condición social consagrados en el cuerpo normativo de la ley.