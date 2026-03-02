Reaprehenden a mujer por homicidio culposo en Juárez

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una orden de reaprehensión contra Mariela 'N'

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una orden de reaprehensión contra Mariela Yaretzi “N”, de 24 años, por el delito de homicidio a título de culpa grave.

La captura se realizó el 28 de febrero de 2026 en calles del Centro de Juárez, donde los agentes ubicaron a la imputada.

Tras su detención, la mujer fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

Accidente ocurrido en 2022

La orden de reaprehensión deriva de su participación en hechos registrados el 6 de agosto de 2022 en Juárez, cuando presuntamente, al conducir un vehículo, impactó contra otra unidad motora.

El accidente dejó como saldo el fallecimiento de una niña de 7 años, cuya identidad permanece protegida bajo las iniciales N. S.

De acuerdo con la investigación, la ahora sentenciada se encontraba en estado de ebriedad incompleta al momento del percance.

Como antecedente, el 4 de octubre de 2023 se llevó a cabo la continuación de la audiencia de juicio oral penal, donde se dictó sentencia condenatoria por homicidio a título de culpa grave.

La pena impuesta fue de:

6 años de prisión

Pago por reparación del daño

Indemnización por muerte y gastos funerarios

Durante el proceso judicial, la acusada enfrentó el procedimiento en libertad hasta la etapa de juicio.

Detalles del percance

El siniestro vial ocurrió sobre la carretera a San Mateo, a la altura del kilómetro 15, en el cruce más cercano con la calle José Díaz Palomo, en la colonia Hacienda San Mateo.

Los vehículos involucrados fueron un Nissan Sentra blanco, modelo 2015 y Chevrolet Aveo guindo, modelo 2016.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso conforme a derecho.

