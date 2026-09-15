Reaparece Vanelly y desmiente presunta muerte y fraude

La organizadora de tandas aseguró que se alejó por problemas personales, negó haber huido con dinero y afirmó que busca regularizar los pagos pendientes

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Vanelly, de 25 años y quien desde hace tres años se dedica a organizar tandas, reapareció para desmentir las versiones que circularon en redes sociales sobre su presunta muerte y las acusaciones en su contra por un supuesto fraude.

En entrevista para Info7, la joven explicó que días antes de que comenzaran los señalamientos atravesaba problemas personales y había decidido abandonar la vivienda en la que residía. Aseguró que apagó su teléfono y se alejó sin avisarle a familiares ni personas cercanas.

“Dije me voy a ir, pero nunca me pasó por la cabeza irme con el dinero de las tandas. Entonces yo rentaba otra casa, el lunes yo agarré mi camioneta y dije no quiero saber nada. Yo apagué mi celular y no supe nada. No sabia absolutamente nada en eso prendo mi celular y mensajes y llamadas, y me doy cuenta” comentó.

Según su versión, mientras permanecía incomunicada, integrantes de su equipo comenzaron a informar que se había ido y posteriormente algunas personas ingresaron a su domicilio.

“Tenía un equipo de trabajo y una de ellas puso en un grupo que ya no depositen nada que yo ya me había ido y todo empezó así, ella alertó a la gente; yo creo que se hubieran esperado más a que yo respondiera. Pero ya no pude hacer nada” agregó.

“He recibido amenazas pues que me iban a desvivir y dije no me puedo acercar a mi casa, hago el live en TikTok y me empiezan atacar, hacer memes y entré en crisis” dijo Vanelly.

Días después, en redes sociales comenzaron a difundirse esquelas en las que se afirmaba que había muerto, situación que, dijo, le provocó una fuerte reacción emocional.

“Todo eso me dio mucho miedo , entonces el pasado miércoles es cuando dicen que yo me había desvivido, Porque, pues, es algo muy penado, o sea, esto que está pasando. Yo no fui la que hizo esa foto, entonces. Por eso, ahorita, anda toda esa nota ahí”

Sobre el dinero de las tandas, explicó que actualmente existen pagos pendientes y que una cuenta se encuentra congelada, por lo que aseguró que busca regularizar la situación una vez que pueda disponer de los recursos.

También rechazó las cantidades que algunas personas han señalado como presunto adeudo, al afirmar que en las tandas los pagos se realizan y entregan semanalmente, por lo que considera que algunas cantidades estarían siendo acumuladas de manera incorrecta.

Vanelly reconoció que existen atrasos, pero aseguró que no huyó y que continuará buscando la manera de cumplir con los compromisos pendientes.