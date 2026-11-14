Reaparece familia de osos en Valle de Bosquencinos

Osa junto a sus oseznos fueron vistos en la colonia Valle de Bosquencinos y sus alrededores, en busca de comida y agua, la mañana de este viernes

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Una familia de osos reapareció la mañana de este viernes en la zona boscosa de una colonia privada, al sur de la ciudad de Monterrey.

La osa y los oseznos fueron vistos en la colonia Valle de Bosquencinos y sus alrededores.

Los primeros reportes indican que estuvieron en la parte más alta y luego bajaron a la avenida Camino al Panteón.

Afuera de una tienda de conveniencia derribaron los botes de basura, en busca de comida.

Entre restos de alimentos y envolturas, los ejemplares estuvieron unos minutos.

Luego, volvieron a ingresar a esta colonia privada y se pasearon por la zona de la caseta y el jardín.

Los osos se toparon con los adornos de Navidad, colocados en la entrada de la colonia.

Y posteriormente, con toda la calma, la familia ingresó a las cocheras de varias casas.

Siempre pacíficos, cruzaron de una acera a otra en busca de comida y de agua.

Los vecinos y el personal de servicio salieron de los hogares a tomarles fotos con los teléfonos celulares, para guardarlas de recuerdo.

Un vecino dijo que se trata de la misma familia de osos que hace dos días fue vista en zona urbana en Mederos.

Ante los avistamientos de osos, cada vez más comunes, los cuerpos de auxilio recomiendan alejarse de ellos, no interactuar con esas especies, no darles comida, y tampoco hacerles llamamiento ni ahuyentarlos.