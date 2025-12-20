Reanudan trabajos del Circuito Vial Huajuco; restringen vialidad

Durante este periodo se mantiene restringido el paso vehicular de sur a norte, con apoyo de contraflujos y señalamientos para desviar la circulación.

Tras una breve suspensión por las condiciones de frío y lluvia, la Secretaría de Obras Públicas de Monterrey reanudó los trabajos del Circuito Vial Huajuco, a la altura de la avenida La Rioja, los cuales continuarán hasta el próximo sábado.

Las labores, que consisten en la colocación de trabes para el paso a desnivel, se realizan en horario nocturno, de 11 PM a 5 AM.

Durante este periodo se mantiene restringido el paso vehicular de sur a norte, con apoyo de contraflujos y señalamientos para desviar la circulación.

A partir de este viernes, los trabajos se trasladarán al sentido de norte a sur, así mismo, las autoridades exhortan a los automovilistas a respetar los señalamientos y las indicaciones de tránsito para evitar accidentes.