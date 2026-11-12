Reanudan módulos del INE atención ciudadana en Nuevo León

El paro laboral dejó sin atención a 760 personas que tenían cita; trabajadores advirtieron que podrían suspender nuevamente sus actividades en enero

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Tras el paro nacional de este lunes, los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) reanudaron el servicio en los módulos de atención ciudadana.

En Nuevo León, este martes la operación en los 28 módulos se restableció, reabriendo el servicio de fotocredencialización al público.

A partir de las 8:00 horas, los empleados del INE reiniciaron las labores relacionadas con el empadronamiento de los ciudadanos o el trámite de renovación de la mica de votar.

El horario de atención es hasta las 8 de la noche, con excepción de los sábados, que es hasta las 3 de la tarde. El domingo no abren

Este lunes, hubo un paro nacional de los cerca de 5 mil empleados de 841 empleados de los módulos: en 544 de ellos la suspensión del servicio fue total, y en 297 fue a medias.

Los trabajadores pararon labores en demanda de justicia laboral: perciben bajos sueldos, de 9 mil 582 pesos por mes, laboran en temporada electoral jornadas extenuantes sin pago extra, muchos sin prestaciones de seguridad social, y carecen de seguridad cuando realizan trabajo en campo.

Además, denunciaron la precariedad con que prestan sus servicios: a nivel nacional, aseguraron que los módulos carecen de infraestructura necesaria, muchos módulos no tienen servicio sanitario, y cuando lo hay carece de agua y papel de rollo.

En Nuevo León, por el paro laboral, el lunes se dejó de atender a 760 personas que estaban citadas.

Este martes, al reanudar las labores de atención al público, personal del INE dijo que las actividades se normalizan, pero sus demandas siguen vigentes.

El próximo 15 de enero, a nivel nacional, los trabajadores tendrán diálogo con las autoridades de Instituto; y de no haber respuesta positiva a sus demandas, habrá un nuevo paro nacional para el 25 de enero, y se prevé que en el país se suspendan 140 mil trámites por día

Al público en general que tenía cita para el pasado 9 de noviembre, día del paro, se le pide acudir al módulo donde hizo el trámite, reprogramar la cita en ine.mx, o comunicarse aI INETEL al número 800 433 2000 de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.