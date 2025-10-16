Reanudan labores trabajadores del SAT tras protestas

Este miércoles los trabajadores del SAT en la sede del centro de Monterrey, reanudaron la atención al público sin contratiempos

Luego de las protestas y paros laborales realizados el pasado martes por la tarde a nivel nacional, los colaboradores del servicio de administración tributaria (SAT) en el centro de Monterrey retomaron sus actividades con normalidad este miércoles.

Las manifestaciones, encabezadas por el grupo “Brazos Caídos”, buscaban exigir mejores condiciones laborales, entre ellas un aumento salarial.

Aunque la movilización tuvo impacto en varias oficinas del país, este miércoles los trabajadores en la sede del centro de Monterrey, ubicada en la avenida Pino Suárez y la calle Padre Mier, reanudaron la atención al público sin contratiempos.

Algunos empleados señalaron que continuarán cumpliendo con sus funciones habituales, pero se mantienen atentos a una posible nueva convocatoria del movimiento, ya que no descartan volver a manifestarse si no hay una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Por su parte, ciudadanos que acudieron a sus citas programadas expresaron comprensión hacia las demandas de los trabajadores, aunque advirtieron que esperan que las protestas no afecten la atención al público, dado lo complicado que puede ser agendar y concretar un trámite en el SAT.

“Con que no nos veamos afectados nosotros porque ya es muy complicado acudir a la cita”, comentó Jessica Candelario.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles negociaciones entre los trabajadores inconformes y las autoridades correspondientes.