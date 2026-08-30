Reanudan combate a incendio forestal en Hidalgo, NL

Protección Civil y la Brigada Fénix reanudaron el combate a un incendio forestal en el Cerro de las Minas, con apoyo de un helicóptero

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Brigada Fénix reanudaron este sábado las labores para combatir un incendio forestal registrado en la zona del Cerro de las Minas, en el municipio de Hidalgo.

Las acciones comenzaron desde las 07:00 horas, con apoyo del helicóptero Kilo, matrícula N3276K, de Protección Civil de Nuevo León, utilizado para las labores de atención desde el aire.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego se encuentra ubicado en el Cerro de las Minas, en la zona del Cerro del Fraile, donde la vegetación afectada corresponde principalmente a palma, lechuguilla, sotol y matorral bajo.

En el lugar también participan elementos de Protección Civil de Hidalgo, quienes trabajan de manera coordinada para contener el avance de las llamas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la superficie afectada.

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