Reanudan combate a incendio forestal en Galeana

Protección Civil de Nuevo León movilizó el helicóptero Fénix para realizar un sobrevuelo y evaluar las condiciones del siniestro

Elementos de Protección Civil de Nuevo León reanudaron la mañana de este lunes las labores para combatir el incendio forestal registrado en la comunidad de Agua Nueva, en el municipio de Galeana.

Como parte de las acciones, fue movilizado el helicóptero Fénix de Protección Civil del Estado con personal de la Brigada Fénix, quienes realizaron un sobrevuelo para evaluar las condiciones del siniestro y reforzar las maniobras de combate en la zona afectada.

Durante las operaciones efectuadas el domingo, las autoridades coordinaron el abastecimiento del sistema Helitack y realizaron descargas de agua que permitieron contener el frente con mayor actividad del incendio.

Al concluir la jornada aérea permanecían dos puntos con actividad, uno cercano al perímetro y otro al interior del área afectada, por lo que este lunes se reanudaron las labores para evitar la propagación del fuego y avanzar en su control.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, el Helicóptero Fénix, personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil de Galeana y brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quienes mantienen las acciones coordinadas para liquidar el incendio.