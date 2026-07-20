Reanudan búsqueda de persona desaparecida en la Presa El Cuchillo

Protección Civil de Nuevo León reanudó la búsqueda de una persona desaparecida por sumersión en la Presa El Cuchillo, con apoyo terrestre, acuático, aéreo y K9.

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León reanudaron la mañana de este domingo las labores de búsqueda de una persona reportada como desaparecida tras un presunto caso de sumersión en la Presa El Cuchillo, en el municipio de China.

El operativo comenzó alrededor de las 6:28 horas con un despliegue coordinado por tierra, agua y aire para ampliar la cobertura en la zona donde ocurrió el incidente.

Como parte de las acciones, un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León realiza sobrevuelos de reconocimiento, mientras que la Manada K9 especializada en búsqueda participa en las labores junto con personal de Protección Civil de China y Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, informó que los trabajos continuarán de manera coordinada con las distintas corporaciones hasta localizar a la persona desaparecida.

Ante este tipo de incidentes, la dependencia reiteró el llamado a la población para extremar precauciones al acudir a presas, ríos y otros cuerpos de agua. Entre las recomendaciones destacan evitar ingresar a zonas no vigiladas, utilizar chaleco salvavidas al navegar y no introducirse al agua bajo los efectos del alcohol.