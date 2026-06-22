Reanudan búsqueda de menor arrastrado por canal de Topo Chico

Aparentemente, el menor se encontraba cerca del caudal cuando cayó hacia la corriente al intentar recuperar una de sus sandalias

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Elementos de diversas corporaciones reanudaron las operaciones de búsqueda para encontrar al menor que fue arrastrado por la corriente del canal este viernes en la colonia Valle Verde, del municipio de Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León encabeza las acciones de despliegue en el Ojo de Agua del municipio de Apodaca, en colaboración con Protección Civil de Monterrey, Manada-k9, Ejército Mexicano y la Comisión local de búsqueda de personas.

También cuentan con el apoyo de un helicóptero perteneciente a la institución con el fin de llevar a cabo el despliegue tanto por tierra como por aire.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Aparentemente, el menor se encontraba cerca del caudal cuya corriente creció debido a las fuertes lluvias registradas hace unos días, pero fue en el momento que decidió recuperar una de sus sandalias cuando cayó hacia la corriente, siendo arrastrado por la fuerza del agua.

De acuerdo con sus familiares, el menor fue identificado como Héctor, de 14 años de edad, quien cuenta con una tez aperlada y una altura de aproximadamente 1.50 metros.

Vestía una playera blanca junto con un short negro y sandalias grises.