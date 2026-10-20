Reanudan búsqueda de hombre arrastrado por corriente en Monterrey

El operativo comenzó a las 7:40 horas en el río Pesquería, a la altura de Agua Fría, donde los rescatistas realizan recorridos por el cauce y zonas cercanas

Protección Civil de Nuevo León reanudó este lunes la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por la corriente de agua el pasado viernes 16 de octubre, en Monterrey.

El operativo comenzó a las 7:40 horas en el río Pesquería, a la altura de Agua Fría, donde los rescatistas realizan recorridos por el cauce y zonas cercanas para tratar de localizar al desaparecido.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre habría sido arrastrado por la corriente de un canalón en las inmediaciones de la colonia Del Maestro.

En las labores participa una unidad de Protección Civil de Nuevo León, así como un helicóptero de la corporación y Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, con el objetivo de ampliar la búsqueda en el sector.

Las autoridades mantienen el operativo y se espera que se proporcione más información conforme avancen los trabajos.