Reanudan búsqueda de hombre arrastrado por corriente en Escobedo

La espera ha sido especialmente difícil para sus seres queridos, quienes permanecen en la zona con la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.

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Luego de casi 40 horas de incertidumbre y angustia para su familia, este miércoles fueron reanudadas las labores de búsqueda de José Ariel Hernández Villarreal, de 51 años, quien fue arrastrado por la fuerte corriente del río Pesquería, en el municipio de Escobedo.

Desde las siete de la mañana, corporaciones de auxilio retomaron el operativo en la zona de Ignacio Allende y el río Pesquería, donde el hombre fue visto por última vez la tarde del lunes, cuando presuntamente fue vencido por la fuerza del agua.

Durante la jornada del martes, rescatistas desplegaron un intenso operativo terrestre y aéreo que se extendió hasta las 17:29 horas, sin obtener resultados positivos.

Como parte de las maniobras de búsqueda, un helicóptero sobrevoló alrededor de 112 kilómetros río abajo, mientras brigadas en tierra recorrieron distintos puntos estratégicos, apoyados por binomios caninos especializados en localización.

De acuerdo con familiares, José Ariel vestía pantalón de mezclilla y playera roja al momento de su desaparición, características que han sido clave para orientar las labores de rastreo.

La espera ha sido especialmente difícil para sus seres queridos, quienes permanecen en la zona con la esperanza de obtener noticias sobre su paradero.

Para este miércoles, el punto de reunión de las corporaciones fue establecido sobre la Carretera a Laredo, en su cruce con el río Pesquería, desde donde se coordinó la nueva estrategia de búsqueda para cubrir más terreno y continuar el rastreo.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, binomios K-9, personal de la Fiscalía y unidades aéreas estatales.