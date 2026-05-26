Reanudan búsqueda de dos desaparecidos en ríos de Nuevo León

Este lunes continuaron los operativos de búsqueda de dos hombres que presuntamente fueron arrastrados por la corriente en ríos de Cadereyta y Vallecillo

Elementos de Protección Civil de Nuevo León reanudaron este lunes los operativos de búsqueda de dos hombres que presuntamente fueron arrastrados por la corriente en distintos cuerpos de agua de los municipios de Cadereyta Jiménez y Vallecillo.

El primer reporte se registró alrededor de las 07:07 horas en el cruce de las calles Santa Isabel y Dolores, en el municipio de Cadereyta Jiménez, donde autoridades estatales y municipales retomaron la búsqueda de un masculino que cayó al río desde el día de ayer y desde entonces no ha sido localizado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil Cadereyta, quienes mantienen las labores en la zona.

En un segundo hecho, autoridades estatales informaron sobre otro operativo de búsqueda en el municipio de Vallecillo, luego de que un hombre cayera al Río Salado y ya no lograra salir.

El incidente fue reportado sobre la Carretera a Laredo, a la altura del kilómetro 154. De acuerdo con Protección Civil, personal municipal realizó recorridos desde el último punto de avistamiento, cubriendo entre 150 y 200 metros lineales sobre el cuerpo de agua, sin resultados positivos.

Durante este lunes se reanudaron las labores con unidades de apoyo y lanchas de Protección Civil Nuevo León, además de elementos de Protección Civil Vallecillo.

Hasta el momento, ambas personas continúan sin ser localizadas.