Realizarán obras en entorno de nuevas líneas del Metro

Samuel García anunció el Fideicomiso Ponte Nuevo para construir parques, andadores y espacios culturales a lo largo de los 35 km de las nuevas líneas del Metro

El gobernador Samuel García anunció la creación del Fideicomiso Ponte Nuevo para construir obras como parques, espacios culturales y andadores en los 35 kilómetros de las nuevas líneas del Metro.

La meta, explicó durante rueda de prensa, es generar espacios comunitarios y fomentar el uso del transporte público.

Aunque no precisó un monto de inversión, el mandatario estatal adelantó que el plan seguirá el mismo modelo del FideFIFA creado para el Mundial de Futbol, es decir, que contará con la intervención de la iniciativa privada.

Las acciones comenzarán con la pavimentación y arborización de las avenidas por donde pasa el monorriel, una vez que se hayan concluido los trabajos en el viaducto y las estaciones.

“Vamos a meter muchos camiones nuevos, entonces tiene que haber parabuses, techos, bebederos, parques lineales, y que sea muy atractivo para la gente caminar y subirse al Metro porque la apuesta de Nuevo León es que el carro ya no sea obligación. “El trabajo ahora es coordinarse con muchas secretarías, con municipios, con la Secretaría de Economía porque, además de ser un fideicomiso, es un programa donde 300 empresas voluntariamente aportan dinero y en especie”, dijo el gobernador.

Las intervenciones serán en los bajo puentes, las estaciones del monorriel, y en puentes vehiculares.

Para cada espacio se analizarán las necesidades de la población aledaña para definir el tipo de obra, ya sea arborización; infraestructura deportiva, zonas recreativas y áreas culturales.

El fideicomiso estará dirigido por Gerardo García, quien fuera secretario de Obras Públicas del municipio de Apodaca.