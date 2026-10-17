Realizarán desfogue controlado de la presa La Boca en Santiago

La Conagua realizará un desfogue controlado en la presa La Boca, en Santiago, con una extracción de 100 metros cúbicos por segundo.

La presa La Boca, en el municipio de Santiago, tendrá un desfogue controlado este viernes como parte de las maniobras hidráulicas para la apertura de sus compuertas.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la operación está programada para las 09:00 horas, con una extracción de agua de 100 metros cúbicos por segundo.

El organismo informó que estas maniobras no representan riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo del embalse.

Ante el desfogue, se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la operación de la presa.

El aviso fue difundido por Luis Carlos Alatorre, director general del OCRB de la Conagua.