Realizarán brigada gratuita de testamentos en Monterrey

La jornada será organizada por la Secretaría General de Gobierno y se realizará de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde en el Gimnasio Nuevo León

Familias de Nuevo León podrán realizar de manera gratuita el trámite de testamento durante una brigada que se llevará a cabo el próximo martes 29 de septiembre en Monterrey.

La jornada será organizada por la Secretaría General de Gobierno y se realizará de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde en el Gimnasio Nuevo León.

¿Quiénes podrán acceder al testamento gratuito?

El beneficio está dirigido principalmente a personas de escasos recursos, cuya propiedad tenga un valor catastral de hasta 3.5 millones de pesos.

Los interesados deberán presentar su acta de nacimiento, una copia de la CURP o de la credencial del INE y el recibo del impuesto predial, el cual no necesita estar pagado.

En caso de que la propiedad esté registrada a nombre de ambos cónyuges, también deberán presentar el acta de matrimonio.

Con esta jornada se busca facilitar el acceso al trámite y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar, para evitar complicaciones en la distribución de los bienes en caso del fallecimiento del propietario.