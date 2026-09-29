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Realizarán brigada gratuita de testamentos en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

27 Septiembre 2026, 16:03

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La jornada será organizada por la Secretaría General de Gobierno y se realizará de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde en el Gimnasio Nuevo León

Realizarán brigada gratuita de testamentos en Monterrey

Familias de Nuevo León podrán realizar de manera gratuita el trámite de testamento durante una brigada que se llevará a cabo el próximo martes 29 de septiembre en Monterrey.

La jornada será organizada por la Secretaría General de Gobierno y se realizará de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde en el Gimnasio Nuevo León.

¿Quiénes podrán acceder al testamento gratuito?

El beneficio está dirigido principalmente a personas de escasos recursos, cuya propiedad tenga un valor catastral de hasta 3.5 millones de pesos.

Los interesados deberán presentar su acta de nacimiento, una copia de la CURP o de la credencial del INE y el recibo del impuesto predial, el cual no necesita estar pagado.

En caso de que la propiedad esté registrada a nombre de ambos cónyuges, también deberán presentar el acta de matrimonio.

Con esta jornada se busca facilitar el acceso al trámite y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar, para evitar complicaciones en la distribución de los bienes en caso del fallecimiento del propietario.

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