Realizarán brigada de testamentos gratuitos en Monterrey

El próximo martes 29 de septiembre, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Gimnasio Nuevo León Unido, se realizará la Brigada de Testamentos Gratuitos organizada por el Gobierno del Estado.
Con el objetivo de brindar tranquilidad legal a las familias del estado y evitar futuros conflictos hereditarios, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la campaña.
Durante la invitación, el funcionario destacó la importancia de dejar en orden los bienes patrimoniales para proteger el esfuerzo de toda una vida y evitar disputas legales entre seres queridos:
"Imagínate trabajar toda tu vida, hacerte de un patrimonio, ponerle un techo a tu familia y que ese legado todavía no esté asegurado para su futuro. Muchas personas terminan peleándose por no dejar un testamento. Queremos que no batalles, por eso acercamos el gobierno a ti, para que sea lo más sencillo posible y además, gratuito. No dejes este trámite para después, ven y aprovecha esta oportunidad", expresó el Secretario.
Requisitos y condiciones para el trámite
Esta campaña está dirigida a propietarios de 1 sola vivienda cuyo valor catastral no exceda los 3.5 millones de pesos.
Documentación requerida:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial (INE)
- Acta de matrimonio (en caso de aplicar)
- Comprobante de pago del impuesto predial (sin importar si se encuentra al día)
Con esta iniciativa, el Gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de facilitar trámites esenciales y acercar servicios legales gratuitos a la población para salvaguardar el patrimonio familiar.