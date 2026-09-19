Realizarán brigada de testamentos gratuitos en Monterrey

El Gobierno estatal atenderá este martes 29 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León Unido a dueños de una vivienda elegibles.

El próximo martes 29 de septiembre, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Gimnasio Nuevo León Unido, se realizará la Brigada de Testamentos Gratuitos organizada por el Gobierno del Estado.

Con el objetivo de brindar tranquilidad legal a las familias del estado y evitar futuros conflictos hereditarios, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la campaña.

Durante la invitación, el funcionario destacó la importancia de dejar en orden los bienes patrimoniales para proteger el esfuerzo de toda una vida y evitar disputas legales entre seres queridos:

"Imagínate trabajar toda tu vida, hacerte de un patrimonio, ponerle un techo a tu familia y que ese legado todavía no esté asegurado para su futuro. Muchas personas terminan peleándose por no dejar un testamento. Queremos que no batalles, por eso acercamos el gobierno a ti, para que sea lo más sencillo posible y además, gratuito. No dejes este trámite para después, ven y aprovecha esta oportunidad", expresó el Secretario.

Requisitos y condiciones para el trámite

Esta campaña está dirigida a propietarios de 1 sola vivienda cuyo valor catastral no exceda los 3.5 millones de pesos.

Documentación requerida:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial (INE)

Acta de matrimonio (en caso de aplicar)

Comprobante de pago del impuesto predial (sin importar si se encuentra al día)

Con esta iniciativa, el Gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de facilitar trámites esenciales y acercar servicios legales gratuitos a la población para salvaguardar el patrimonio familiar.