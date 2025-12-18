Realizará Escobedo inversión histórica en infraestructura y obras

Andrés Mijes detalló ante ciudadanos de Escobedo el programa de obra pública 2025 que abarca la inversión más alta en la historia del municipio

El alcalde Andrés Mijes anunció este martes una inversión histórica superior a los mil 100 millones de pesos para detonar el crecimiento con un ambicioso plan integral de infraestructura y obras que impulsan el desarrollo urbano, social y económico de la ciudad.

El anuncio se realizó en la plaza de la colonia Celestino Gasca y ante vecinos del sector, Mijes detalló el programa de obra pública 2025 que abarca la inversión más alta en la historia del municipio.

Estos recursos, agregó, se traducirán en acciones concretas como la mejora de calles y avenidas, la construcción de drenajes pluviales y el desarrollo de obras comunitarias que fortalecen el tejido social y elevan la calidad de vida en las colonias.

Dentro de la inversión para seguir siendo un nodo lógistico es la modernización de la avenida Raúl Salinas en el tramo de Sendero a Acueducto, una obra clave para mejorar la movilidad y la seguridad vial.

A la par, se contempla la ampliación de carriles en el Libramiento Noroeste y Camino a las Pedreras, así como la renovación integral de la Carretera a Laredo.

Dentro del paquete también se incluye la pavimentación de la avenida República Mexicana y la continuidad del mega proyecto del Distribuidor Vial Triángulo Norte, infraestructura estratégica que permitirá despresurizar el tráfico y fortalecer la conectividad regional.

De manera complementaria, el Gobierno de Escobedo trabajará en el mantenimiento de 23 calles ubicadas en 18 colonias, además de ejecutar obras de drenaje pluvial para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias y así generar un crecimiento con blindaje ambiental.

Esta inversión también ha permitido concretar proyectos de alto impacto social como el Centro de Ejercicios de Fuego Real de Alta Tecnología (CEFRAT) y la Escuela de Artes y Oficios, cuya segunda etapa se encuentra actualmente en proceso.

En su mensaje, Mijes dejó en claro que en Escobedo no se gobierna con ocurrencias ni con proyectos aislados, sino con una visión de largo plazo que atiende los grandes retos de la Zona Metropolitana de Nuevo León.

Asimismo, avanzan la construcción de la Estancia Temporal para el Adulto Mayor en la colonia Alianza y la remodelación de la Unidad Básica de Rehabilitación San Genaro, espacios que fortalecen la atención a los sectores más vulnerables.

“Estamos hablando de una inversión histórica pensada para dar más resultados y para atender lo que realmente importa a la gente”, subrayó el Alcalde durante su mensaje.

El edil enfatizó que estas acciones materializan el Plan México y el Crecimiento con Justicia que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al combinar desarrollo económico con bienestar social y sustentabilidad.

“Estas obras tienen un objetivo muy concreto que es sostener el crecimiento, ampliar la justicia social, blindar el medio ambiente y fortalecer la seguridad”, afirmó Mijes.

Finalmente, reiteró que Escobedo avanza con orden, planeación y equidad.