Realizará DIF Nuevo León baile para adultos mayores en Nave Lewis

El DIF Nuevo León celebrará el “Baile de Corazones de Oro” el martes 25 de agosto, de 10:00 a 16:00 horas, en la Nave Lewis del Parque Fundidora

Agosto es el mes dedicado a las personas adultas mayores, y en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada 28 de agosto, el DIF Nuevo León realizará una gran celebración denominada “Baile de Corazones de Oro”.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 25 de agosto, de las 10:00 a 16:00 horas, en la Nave Lewis del Parque Fundidora, donde las personas mayores de 60 años podrán disfrutar de un ambiente festivo, con baile, comida y regalos.

“Es una conmemoración, una celebración de todo lo que nos han dado y lo que nos siguen dando a la sociedad", dijo Alejandra Morales, directora general del DIF de Nuevo León, durante su visita a INFO7.

La entrada será completamente gratuita y el único requisito para participar es tener 60 años o más. Para ingresar, los asistentes deberán contar con un brazalete, el cual será entregado en las instalaciones del DIF Nuevo León, ubicadas en avenida Morones Prieto número 600, en la colonia Independencia.

Además de la celebración, los asistentes tendrán acceso a diversos módulos de atención y servicios, entre ellos los de la Procuraduría del Adulto Mayor, el IMSS y asistencia social, así como asesoría para la elaboración de testamentos y recepción de aparatos médicos, entre otros servicios.