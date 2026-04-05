Realizan viacrucis en Valle Topo Chico por décima ocasión

Al sonido de tambores y las expresiones de quienes representaban a los soldados, el ambiente se tornó solemne ante la mirada de al menos 40 vecinos.

Vecinos de la colonia Valle del Topo Chico participaron en la representación de la pasión y muerte de Cristo, una escenificación que se ha consolidado como parte de las tradiciones de Semana Santa en este sector.

Habitantes de la zona, ubicada entre las avenidas Rodrigo Gómez y Bernardo Reyes, se reunieron frente a una cruz de madera colocada en un poste para presenciar el inicio del viacrucis.

¿Cómo se vivió la representación?

La escenificación recreó los momentos previos a la crucifixión, recordando cómo, según la tradición, Jesús fue sometido a uno de los tormentos más severos.

Al sonido de tambores y las expresiones de quienes representaban a los soldados, el ambiente se tornó solemne ante la mirada de al menos 40 vecinos.

El recorrido del viacrucis

Durante la representación, Jesús —interpretado por un vecino del sector— levantó la cruz, la cargó sobre sus hombros y soportó los azotes como parte del recorrido.

Con la cruz a cuestas, avanzó por diversas calles en un trayecto de aproximadamente cinco kilómetros, pasando frente a parques, domicilios y negocios.

El recorrido fue acompañado por cánticos religiosos, el sonido constante de los tambores y el arrastre de la cruz sobre el pavimento, en una escena que fue seguida de cerca por los asistentes.

Un acto de fe en la comunidad

Tras varias horas, la representación concluyó con la crucifixión, frente a los vecinos que acompañaron el recorrido desde su inicio.

La actividad reafirma la participación comunitaria y el interés por mantener vivas las tradiciones religiosas en la colonia Valle del Topo Chico.