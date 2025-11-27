Realizan tres cateos simultáneos contra narcomenudeo en García

La movilización policiaca generó cierre de calles aledañas y provocó asombro entre los vecinos, quienes observaron el despliegue de unidades ministeriales

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevaron a cabo tres cateos simultáneos en diferentes sectores del municipio de García como parte de una investigación por presunta venta de droga.

El primer operativo se realizó en la calle Diamante número 255, en el Fraccionamiento Valle de San José, donde agentes ministeriales ingresaron al domicilio en busca de sustancias ilícitas.

De manera paralela, otro grupo de investigadores se trasladó a la calle Uriel número 215, en el Fraccionamiento Punta Diamante, sector Ángeles, donde las autoridades acordonaron la vivienda y resguardaron el área mientras se realizaba la inspección.

El tercer cateo tuvo lugar en la calle Villa de Ocampo número 115, en la Colonia Los Héroes Capellanía, dentro del sector Villa, también en el municipio de García.

La movilización policiaca generó cierre de calles aledañas y provocó asombro entre los vecinos, quienes observaron el despliegue de unidades ministeriales en las tres ubicaciones.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.