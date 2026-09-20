Realizan simulacro por sismo en Palacio de Gobierno

Protección Civil estatal evacuó a 59 personas en la sede gubernamental como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 en Monterrey.

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Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, Protección Civil de Nuevo León realizó un ejercicio de evacuación en el Palacio de Gobierno estatal, ubicado en el Centro de Monterrey, con la participación de distintas corporaciones de emergencia.

El simulacro inició a las 12:00 PM del sábado 19 de septiembre y se desarrolló bajo la situación de un sismo de magnitud 5.2, con una profundidad de 10 kilómetros y un supuesto epicentro ubicado a ocho kilómetros al oriente de Allende, Nuevo León.

Durante el ejercicio fueron evacuadas 59 personas que se encontraban dentro del inmueble y también se simuló la atención de una persona lesionada por una herida en la cabeza. Las acciones fueron coordinadas por Protección Civil de Nuevo León, con la participación del CRUM y Bomberos Nuevo León.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erick Cavazos, destacó la participación registrada durante esta jornada, incluso al tratarse de un día inhábil.

“Bueno, es el segundo simulacro a nivel nacional, como ustedes vieron, sonaron las alertas en todos los teléfonos, en los dispositivos, a las 12 en punto. Muy importante la participación, aunque hoy el día 19 es un día inhábil.”

El funcionario señaló que este tipo de ejercicios permiten que la población y las instituciones estén preparadas ante una eventual emergencia, ya que Nuevo León tampoco está ajeno a la posibilidad de registrar movimientos sísmicos.

“Los simulacros es un ejercicio, es como cuando hacemos la tarea y estamos haciendo ese ejercicio, para cuando se llegara a presentar algo que esperemos que no, estar listos y preparados, tanto obviamente las dependencias de gobierno como las ciudades.”

De acuerdo con Protección Civil estatal, el ejercicio se realizó de manera simultánea en distintos puntos de Nuevo León, con la participación de 391 mil 477 personas y 4 mil 773 inmuebles.

En estas actividades participaron dependencias de los tres órdenes de gobierno y las distintas direcciones municipales de Protección Civil.

Durante la jornada, las autoridades recordaron a la población mantener la calma durante una emergencia, no correr, no empujar, evitar difundir información falsa y seguir las indicaciones de los brigadistas encargados de realizar las evacuaciones.