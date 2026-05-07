Realizan simulacro masivo en edificios de Monterrey

Se informó que el Palacio Municipal fue evacuado en su totalidad tras sonar la alarma y las unidades internas de respuesta inmediata encabezaron las brigadas

En el marco del 40 aniversario de la promulgación del Sistema Nacional de Protección Civil, los servidores públicos de Monterrey participaron este miércoles logrando una movilización masiva y coordinada en los edificios municipales.

Activan alerta simultánea en toda la ciudad

En punto de las 11:00 horas, la alerta de emergencia se activó simultáneamente en los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Daniel Betancourt, director de Protección Civil de Monterrey, destacó que el municipio cuenta con una ventaja tecnológica clave para la región.

“La Dirección de Protección Civil de Monterrey tiene el primer sistema de alerta temprana en el norte de México. El mismo mensaje enviado por la Coordinación Nacional, nosotros lo reenviamos localmente a todo el municipio”, explicó Betancourt.

Participan más de 27 mil personas en simulacro

Explicó que en la ciudad se cuenta con un registro de más de 27 mil personas que efectuaron el simulacro solo en los edificios municipales.

Este avance permite que la respuesta ante siniestros sea inmediata, reduciendo los tiempos de reacción tanto en edificios públicos como en la comunidad en general.

Evacúan Palacio Municipal

Se informó que el Palacio Municipal fue evacuado en su totalidad tras sonar la alarma y las unidades internas de respuesta inmediata encabezaron las brigadas para asegurar el cumplimiento de los protocolos.

Evalúan tiempos de respuesta ante emergencias

El objetivo de este "ensayo" fue evaluar los tiempos de desalojo y la capacidad de organización de los funcionarios ante una emergencia real.

Según las autoridades, este tipo de simulacros son fundamentales para validar las estrategias de las unidades internas y garantizar la seguridad de quienes laboran y visitan las oficinas gubernamentales.