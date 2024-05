Realizan sepelio a niño y padrastro víctimas en mitin de MC

Finalmente, este sábado fueron sepultados Alejandro Gámez y su hijastro, José de Jesús Torres de 11 años, dos de las nueve víctimas mortales del desplome del escenario en San Pedro.

Tras partir de las Capillas Marianas, en Lázaro Cárdenas, los restos inertes arribaron rodeados de familiares y amigos al Panteón Municipal de San Pedro, su última morada.

Ahí, se encontraba María de la Luz Solís, esposa y madre de los fallecidos, quien en medio de un llanto desgarrador les daba el último adiós.

Karely Esquivel, maestra del pequeño José de Jesús estaba incrédula.

“A lo mejor es otra persona, pero cuando nos lo confirmaron fue tan impactante que al ver por mis alumnos, me tuve que meter en dirección para que no me vieran llorar, porque fue algo que no podía ocultar y no me podía detener”.

Alondra, su mejor amiga, cumplirá una promesa.

“Que si un día nos esperábamos, nunca nos íbamos a olvidar de nosotros y que siempre estaremos para nosotros”

Y doña Guadalupe, tía de Alejandro, los lleva en su recuerdo.

“Toda la vida los vamos a recordar porque es algo inolvidable, en este caso es una tragedia”.

Este, el dolor que dejó el fatídico 22 de mayo de 2024.

