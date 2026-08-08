Realizan segunda clasificación de La Mera Rima

La gran final de este evento urbano se tiene prevista para el próximo 29 de agosto, el cual contará con un área de comercio local.

La explanada del LabNL, fue sede de la segunda ronda de clasificación de ¨La Mera Rima¨, donde jóvenes realizaron batallas de freestyle, en esta edición estuvo presente Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, así como, el rapero Mike Lamadrid.

En esta etapa, Eddy se llevó el primer lugar en la categoría de freestyle, en batallas de canciones, Rojo, logró el primer lugar.

Durante el evento la funcionaria de Movimiento ciudadano, agradeció la invitación al lugar, lo cual le permitió estar cerca de la juventud escuchando sus letras, de igual forma resaltó lo importante de estos espacios.

“Me gusta mucho ver cómo el talento sigue saliendo a flote, como exponentes del freestyle llegan a demostrarnos lo que saben hacer, cómo nuestras juventudes son el ejemplo de que siempre encontramos espacios para hacer lo que nos apasiona, y si nosotros podemos ser parte de ese camino, estamos encantados de apoyarlos”, dijo Herrera.

La siguiente etapa de clasificación será el próximo 22 de agosto al sur de la ciudad, mientras que la final se tiene prevista para el 29 del mismo mes, donde también se planea tener un área para los comerciantes locales puedan ofrecer sus productos.

Los interesados en participar en la última clasificatoria o en el Thrift Market pueden encontrar más información en https://www.instagram.com/lamerarima/ o en las cuentas de Martha Herrera o Mike Lamadrid en redes sociales.