Realizan rescate de coatí en campus Tec de Monterrey

Rescatan coatí en el Tecnológico de Monterrey; Protección Civil lo resguarda y será evaluado por especialistas antes de liberarlo en su hábitat natural

Elementos de Protección Civil del Estado llevaron a cabo el rescate de un coatí

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo el rescate de un coatí, esto en el interior del Tecnológico de Monterrey, ubicado al sur de la ciudad.

La corporación señaló que personal de seguridad de la institución entregó al coatí en una jaula; la división de medio ambiente se encargará de revisar al mamífero.

Posteriormente, el animal será liberado en su hábitat natural.

Con información de Jorge Mascorro....