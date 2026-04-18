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Realizan rescate de coatí en campus Tec de Monterrey

Por: INFO 7

18 Abril 2026, 00:45

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Rescatan coatí en el Tecnológico de Monterrey; Protección Civil lo resguarda y será evaluado por especialistas antes de liberarlo en su hábitat natural

Realizan rescate de coatí en campus Tec de Monterrey

Elementos de Protección Civil del Estado llevaron a cabo el rescate de un coatí

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo el rescate de un coatí, esto en el interior del Tecnológico de Monterrey, ubicado al sur de la ciudad.

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La corporación señaló que personal de seguridad de la institución entregó al coatí en una jaula; la división de medio ambiente se encargará de revisar al mamífero.

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Posteriormente, el animal será liberado en su hábitat natural.

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Con información de Jorge Mascorro....

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