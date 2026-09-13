Realizan rescate aéreo de joven en el Cerro de la Silla

Un hombre de 25 años fue rescatado luego de quedar inconsciente mientras se encontraba sobre una vereda del Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe.
El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes se movilizaron ante el aviso de una persona que habría sufrido un posible golpe de calor.
Debido a las condiciones climatológicas, el terreno y la dificultad para realizar la extracción por tierra, se implementó un operativo de rescate con apoyo aéreo.
El helicóptero realizó un sobrevuelo para localizar al hombre, quien posteriormente fue extraído mediante una línea larga, lo que permitió agilizar su descenso y traslado para recibir atención médica prehospitalaria.
De acuerdo con sus acompañantes, el joven permaneció inconsciente entre cinco y diez minutos.
Al ser localizado, presentaba deshidratación severa, desorientación y pérdida del conocimiento, condiciones posiblemente relacionadas con un golpe de calor.
El paciente fue trasladado a la clínica del IMSS para su atención médica adecuada.