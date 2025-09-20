Info 7 Logo
Realizan reforestación nocturna en el Centro de Monterrey

Por: David Torres

19 Septiembre 2025, 12:13

Mediante el programa 'Bosques Ciudadanos' se plantaron ocho árboles de especies nativas en el cruce de Cuauhtémoc y Morones Prieto

El gobierno del estado avanzó en su programa “Bosques Ciudadanos” con una jornada de reforestación nocturna en la intersección de Cuauhtémoc y Morones Prieto, en pleno corazón de Monterrey.

En el lugar se plantaron ocho árboles de especies nativas —nogales, sabinos y sicómoros— de entre dos y tres pulgadas de diámetro, con el propósito de recuperar la vegetación propia del río Santa Catarina y extenderla hacia los principales corredores viales de Constitución y Morones Prieto.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, a la fecha se han sembrado cerca de 400 ejemplares en el corredor de avenida Constitución como parte de esta estrategia.

El evento contó con la presencia del gobernador Samuel García; del secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, y de Cosijoopii Montero, presidente de la asociación civil Reforestación Extrema.

“Con estas reforestaciones nocturnas seguimos avanzando en el proyecto ‘Bosques Ciudadanos’. Estamos recuperando la vegetación que históricamente pertenecía a esta zona y construyendo pulmones verdes para Monterrey”, señaló Lozano.

El funcionario añadió que la iniciativa busca consolidar espacios urbanos sostenibles y resilientes, al tiempo que promueve la participación ciudadana en la recuperación ambiental.

