Realizan primer foro de víctimas de fraudes inmobiliarios en NL

El foro fue convocado por el licenciado Raymundo Ramírez, quien aseguró también haber sido víctima de este tipo de esquemas inmobiliarios en el estado

Víctimas de fraudes inmobiliarios en Nuevo León participaron en el Primer Foro de Afectados por Preventas, donde denunciaron bloqueos y la falta de respuesta de desarrolladoras.

El encuentro reunió a personas afectadas por proyectos como CREARE, TAMAYO CAPITAL, Quantium Desarrollos, MACI, Prosuma Capital y Proyectos 9 Lobatón, con el objetivo de brindar asesoría jurídica, compartir información y establecer una ruta crítica de solución.

El foro fue convocado por el licenciado Raymundo Ramírez Pompa, quien aseguró también haber sido víctima de este tipo de esquemas inmobiliarios en el estado.

“Somos víctimas de este sistema que les menciono; no tengo duda de que el mismo sistema que me pasó es lo que les está pasando a ustedes”, expresó.

Durante su intervención, Ramírez Pompa calificó como “escandalosa” la situación que enfrentan cientos de personas afectadas por preventas inmobiliarias.

“Es abrumadora la información que tenemos y escandalosa esta situación que rompe el orden público; no se trata de conflictos entre particulares, sino de algo muy excepcional”, señaló.

Añadió que el objetivo principal del foro fue “conocer la verdad, la unidad y evitar la dispersión” entre los afectados, además de señalar que existen empresas e instituciones “secuestradas” que, dijo, deberían estar apoyando a quienes han perdido su patrimonio.

Entre los asistentes estuvo Elitza Guerra, afectada del proyecto 9, quien aseguró que el foro permitió a las víctimas conocer alternativas legales para proceder ante posibles fraudes.

“El foro me parece interesante, creo que es información suficiente para ver por dónde o qué recurso poder poner en este tipo de fraudes”, comentó.

También denunció supuestos bloqueos por parte de instituciones y desarrolladoras al intentar recuperar sus recursos.

“Desde que levantamos la mano tuvimos muchos bloqueos de BanCrea también, bloqueos de Proyecto 9 de la desarrolladora para tener respuesta o poder tener nuestros recursos de vuelta”, afirmó.

Por su parte, Gerardo, afectado de Creare Desarrollos Inmobiliarios, explicó que, aunque ya existe una demanda legal, desconoce el avance del proceso.

“Aquí sí están siendo neutrales, ayudan a cómo proceder porque uno no es abogado y desconoce cómo actuar ahora”, dijo. “Ahorita el caso está detenido, no avanza; ya hay una demanda con mis abogados, pero no sé en realidad qué sigue porque la persona está detenida”, agregó.

Finalmente, el licenciado Raymundo Ramírez Pompa insistió en la necesidad de que autoridades federales intervengan ante los presuntos fraudes inmobiliarios registrados en Nuevo León.