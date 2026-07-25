Realizan operativos en Apodaca; detienen a dos y aseguran armas

Las autoridades informaron que Crescencio “N” cuenta con antecedentes penales por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa

Dos hombres fueron detenidos y un importante arsenal fue asegurado durante dos operativos estratégicos realizados por elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con personal de la Defensa, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la información oficial, las acciones se llevaron a cabo la noche del miércoles 23 de julio en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, como resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

La primera intervención ocurrió sobre la calle Galvia, donde los elementos localizaron un vehículo Mercedes-Benz 4MATIC con placas del estado de Guanajuato, cuyas características coincidían con las obtenidas mediante labores de georreferenciación.

Al marcarle el alto al conductor, éste aceleró la marcha e inició una persecución que concluyó metros más adelante. El sospechoso descendió del automóvil y logró escapar, dejando la unidad abandonada con las puertas abiertas.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades aseguraron un arma larga abastecida, cuatro cargadores abastecidos para arma larga, un arma corta, un cargador abastecido para arma corta, una culata para arma de fuego, un casco balístico y diversas gorras.

Horas más tarde, en la misma colonia, ahora en el cruce de Vialidad Municipal y Del Pedregal, los efectivos localizaron a dos hombres cuyas características coincidían con las de personas que eran buscadas como parte de las investigaciones.

Los detenidos fueron identificados como Crescencio “N”, de 41 años, y Juan “N”, de 38 años.

Tras una revisión preventiva, los oficiales les aseguraron un arma corta abastecida, seis cargadores abastecidos para arma larga y diversas gorras.

Las autoridades informaron que Crescencio “N” cuenta con antecedentes penales por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos.

Ambos hombres fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público Federal, mientras que las armas, el vehículo y el resto de los indicios asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.