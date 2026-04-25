Realizan operativos con K9 y patrullajes preventivos en escuelas

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, señaló que todas las amenazas son tomadas con seriedad y se activan protocolos de seguridad

Autoridades estatales reforzaron la seguridad en planteles educativos de Nuevo León tras amenazas difundidas en redes sociales, mediante operativos preventivos, revisiones con binomios caninos y presencia policial en distintos municipios.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, informó que existe coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia, municipios y autoridades educativas para atender cada reporte y proteger a estudiantes, maestros y personal administrativo.

El funcionario señaló que todas las amenazas son tomadas con seriedad, por lo que se activan protocolos inmediatos de vigilancia, inspección y monitoreo en los centros escolares donde se detecta algún riesgo.

Escamilla Vargas destacó que la prioridad es brindar tranquilidad a padres de familia y evitar cualquier situación que ponga en peligro a la comunidad estudiantil.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, detalló que se han desplegado operativos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias del área metropolitana, así como en otros municipios.

“Se han practicado operativos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias. De hecho, el día de hoy en la mañana se está haciendo en la Preparatoria 8”, explicó.

Indicó que en estas acciones participan agentes ministeriales y el grupo canino K9, quienes realizan inspecciones preventivas dentro de los planteles.

“Van con el grupo de caninos K9, van agentes ministeriales y se hacen revisiones. La idea es cerciorarnos de que no vaya a pasar una tragedia de esa naturaleza”, expresó.

El fiscal agregó que también se realizaron diligencias similares en municipios como Linares y otros puntos del estado, mientras continúan labores para inhibir cualquier posible acto violento.

Finalmente, las autoridades reiteraron que mantendrán la vigilancia en escuelas y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier amenaza por canales oficiales para actuar de inmediato.