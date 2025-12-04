Realizan operativo para traslado de órgano en helicóptero

Por: Humberto Salazar 03 Diciembre 2025, 16:37

El personal de Protección Civil coordinó acciones de seguridad y logística para permitir el aterrizaje de la aeronave, que transportaba un corazón

Elementos de Protección Civil del Estado realizaron un operativo en apoyo a Fuerza Civil para facilitar el descenso de su helicóptero que apoyó en el traslado de un órgano a la ciudad de México. El despliegue de los rescatistas, se realizó en las canchas de Medicina del Hospital Universitario, en Monterrey El personal de Protección Civil coordinó acciones de seguridad y logística para permitir el aterrizaje de la aeronave, que transportaba un corazón. Una vez asegurada la zona, se efectuó el traslado del corazón hacia el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, desde donde partiría rumbo a la Ciudad de México para continuar con el protocolo médico correspondiente. El operativo concluyó sin eventualidades, destacó la corporación estatal.