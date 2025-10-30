Realizan operativo para localizar a hombre desaparecido en 2021

Familiares de Jesús Iván informaron que, tiempo después de su desaparición, el vehículo fue localizado en el municipio de Santa Catarina.

Autoridades estatales y municipales implementaron un operativo de búsqueda para localizar a Jesús Iván Salazar Lorenzo, de 31 años, quien fue reportado como desaparecido el 3 de febrero de 2021.

De acuerdo con la información de la ficha de búsqueda, la última vez que se le vio fue en la colonia Paseo de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, mientras conducía un vehículo tipo taxi, un Chevrolet Aveo.

Familiares de Jesús Iván informaron a través de redes sociales que, tiempo después de su desaparición, el vehículo fue localizado en el municipio de Santa Catarina.

A cuatro años de su desaparición, las autoridades realizan este miércoles un nuevo operativo en la colonia Rincón de la Silla, también en el municipio de Guadalupe, específicamente en el cruce de las calles Fraccionamiento Camino Vecinal y Croacia, una zona de brechas y terrenos baldíos.

En las labores de búsqueda participan elementos de protección civil de Monterrey, policías municipales, agentes ministeriales, peritos del instituto de criminalística y servicios periciales, así como unidades caninas, Fuerza Civil y la guardia nacional.