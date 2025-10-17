Realizan operativo para búsqueda de restos óseos en Linares

Señalaron que en el operativo participaron personal de la Agencia Estatal de Búsqueda de Personas coordinados con la Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

La fiscalía general de Justicia del Estado Nuevo León dio a conocer sobre un operativo de búsqueda de restos óseos en un predio en Linares, límites con General Terán.

De acuerdo con la información que daban cuenta, fueron elementos de la fiscalía especializada en antisecuestros quienes, en conjunto con elementos de la agencia Estatal de investigaciones, realizaron el operativo de búsqueda de restos óseos.

Fue en un predio localizado en la carretera Guadalupe-La joya colindante con Gatos Güeros en el kilómetro 34 en el ejido Potrero de abajo en lineal Nuevo León.

Señalaron que en el operativo participaron personal de la Agencia Estatal de Búsqueda de Personas coordinados con la Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

Señalaron que la fiscalía continúa realizando trabajos de manera coordinada con corporaciones de seguridad, quienes avanzan en trabajos de investigación y localización de personas.