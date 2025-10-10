Realizan operativo de búsqueda en Cerro de La Campana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizan la búsqueda de Juan de Dios Castillo García quien presuntamente fue privado de su libertad

Un despliegue de autoridades se registra en el Cerro de La Campana en Monterrey por la búsqueda de un hombre presuntamente privado de la libertad.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en conjunto con la corporación de búsqueda de personas realizan la búsqueda de un hombre identificado como Juan de Dios Castillo García de 39 años de edad, quien presuntamente fue privado de su libertad.

Los elementos se encuentran en la parte alta de estas casas que son limitadas para subir con vehículos por lo que los elementos se movilizan a pie y cuentan con el apoyo de un dron de Protección Civil de Monterrey para la búsqueda.

Castillo García desapareció el 27 de septiembre en la colonia Altamira en Monterrey.

El día de su desaparición llevaba puesto una playera negra, pantalón de mezclilla negro, gorra negra y tenis blancos.

Sus características físicas son: cabello lacio, negro, tez moreno claro, ojos café oscuros, complexión delgada y estatura de 1.65 mts.

Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la imagen de uno huesos de esqueletos, una santísima muerte, tres calaveras y el nombre Santa Martha Isabel, en el costado de la costilla derecha tiene una santa muerte, en el pecho el nombre de Arandi, en el cuello del lado izquierdo un beso y los nombres de Marisol, y Areli, entre otros.