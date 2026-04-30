Realizan nueva amenaza de tiroteo en secundaria de Monterrey

El mensaje, que ya circula en grupos de papás, habría sido hecho durante el turno matutino, lo que generó preocupación entre la comunidad escolar

Una nueva amenaza de presunto tiroteo encendió las alertas en una secundaria del área metropolitana, sumándose a una serie de amenazas similares que se han registrado en las últimas semanas.

De acuerdo con padres de familia de la Secundaria No. 90 “José P. Saldaña”, ubicada en la colonia El Porvenir, fue localizado un mensaje escrito en la pared de un salón de primer grado, en el que se advierte sobre un supuesto ataque armado que se haría este jueves a las 11:35 de la mañana.

El mensaje, que ya circula en grupos de papás, habría sido hecho durante el turno matutino, lo que generó preocupación entre la comunidad escolar, haciendo que los padres se debatan sobre si llevar a sus hijos a clases.

De acuerdo con los mismos papás, el director del plantel ya realizó el reporte correspondiente ante las autoridades, por lo que se espera la presencia de corporaciones de seguridad en las inmediaciones del plantel durante este jueves, como medida preventiva.

Este caso se suma a otras amenazas similares que han surgido recientemente en escuelas de Nuevo León, lo que ha encendido el llamado de autoridades educativas y de seguridad para reforzar la vigilancia, así como para investigar el origen de estas amenazas.