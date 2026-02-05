Realizan múltiples cateos en San Nicolás y Escobedo

Por el momento en los inmuebles intervenidos no se observaron sellos oficiales de aseguramiento colocados por alguna corporación

Autoridades ministeriales llevaron a cabo una serie de cateos de manera simultánea en distintos puntos de los municipios de San Nicolás de los Garza y Escobedo, como parte de investigaciones por presunto narcomenudeo.

Las diligencias se realizaron en al menos tres domicilios ubicados en San Nicolás: uno en la colonia Fraccionamiento del Lago, sobre la calle Lagos Sayula, otro en la colonia Roble San Nicolás, en la calle Las Mañanitas y un tercero en la colonia Valle del Mezquital, sobre la calle Cristal de Roca.

Un cuarto cateo tuvo lugar en el municipio de Escobedo, en un inmueble localizado en la calle Loma Seca, en la colonia Lomas de Aztlán.

Colaborando en estos operativos, también se contó con la presencia de elementos de Fuerza Civil y el Ejército.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado si estas acciones derivaron en personas detenidas.

Se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre los resultados de estos cateos.