Realizan mega rodada de bikers en el Centro de Monterrey

Una mega rodada de motociclistas se llevó a cabo durante la noche en el primer cuadro de la ciudad, donde alrededor de 700 motocicletas recorrieron diversas avenidas, generando una importante presencia vial y afectaciones momentáneas al tránsito en distintos puntos de Monterrey.

La movilización comenzó alrededor de las 20:00 horas desde el sector de Ciudad Solidaridad, al norponiente del municipio, para posteriormente desplazarse en caravana hacia el centro de Monterrey. A lo largo del recorrido, la alta afluencia de motocicletas provocó carga vehicular en varias de las principales arterias, obligando a automovilistas a reducir la velocidad y extremar precauciones.

Durante el trayecto, testigos señalaron que algunos integrantes del contingente realizaron maniobras peligrosas, lo que generó momentos de tensión entre otros conductores; sin embargo, la rodada continuó avanzando sin que se registraran accidentes de consideración.

La actividad fue organizada por el grupo Unión Biker Monterrey y una organización biker de la zona norte, siendo encabezada y coordinada por Miguel Union Biker y Zaer Serrato, quienes comandaron el desplazamiento del contingente durante todo el trayecto.

Pese al número de participantes y a las afectaciones viales registradas de manera momentánea, al finalizar la rodada no se reportaron incidentes mayores ni personas lesionadas, concluyendo la movilización sin la necesidad de intervención de cuerpos de emergencia.