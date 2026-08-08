Realizan marcha pacífica en Monterrey por Caso Dafne

Con la marcha realizada en Monterrey y otra movilización simultánea en Chiapas, el caso de Dafne Quintos mantiene eco en distintos estados del país

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La exigencia de justicia por la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos llegó este jueves a Monterrey. Ciudadanos se presentaron en la Explanada de los Héroes para participar en una marcha pacífica encabezada por su madre, Alejandra Quintos, quien pidió que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de su hija.

Marcha recorre calles del centro de Monterrey

La movilización inició a las 18:00 horas en el centro de la ciudad y recorrió las calles Zaragoza, Padre Mier, Juárez y Ocampo, para posteriormente continuar por Zuazua y regresar al punto de partida. Durante el recorrido, los asistentes portaron pancartas y fotografías de Dafne, para exigir justicia.

Familia cuestiona las circunstancias del fallecimiento

Dafne Zapata falleció el pasado 17 de julio durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. De acuerdo con la información oficial, la causa de muerte fue asfixia por sumersión; sin embargo, desde entonces su familia ha cuestionado las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y ha solicitado una investigación exhaustiva.

Durante la manifestación, Alejandra Quintos reiteró que continuará impulsando acciones para mantener visible el caso. Además, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la supervisión y regulación de este tipo de instituciones, al considerar que deben existir mayores controles para proteger a niñas, niños y adolescentes.

Exigencia de justicia se extiende a otros estados

Con la marcha realizada en Monterrey y otra movilización simultánea en Chiapas, el caso de Dafne Quintos mantiene eco en distintos estados del país, donde ciudadanos y colectivos continúan sumándose a la exigencia de justicia.